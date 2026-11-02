Международная конференция "Елисаветинско-Сергиевские чтения" прошла в мэрии Москвы

В Мраморном зале мэрии Москвы состоялась сессия Международной научной конференции "Елисаветинско-Сергиевские чтения". Участники обсудили вклад императора Александра III и великого князя Сергея Александровича в развитие столицы.

В этом году 15 лет исполняется Елисаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу. Фонд содействует возрождению традиций милосердия и благотворительности, а также участвует в развитии императорского маршрута, который проходит через 33 региона России.

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