Собянин поздравил с юбилеем Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество

Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество отмечает 15-летие со дня основания. Сергей Собянин поздравил коллектив благотворительного фонда и поблагодарил сотрудников за ответственную работу.

Мэр также отметил вклад организации в сохранение исторической памяти и возрождение отечественных традиций милосердия. По словам Собянина, Москва продолжит поддерживать инициативы фонда.

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