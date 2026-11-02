Москва готовит культурно-деловую программу в Китае накануне саммита АТЭС

Проект "Московские сезоны" представит российскую культуру в Гонконге и Шэньчжэне. Мероприятия начнутся 10 ноября, в преддверии саммита АТЭС, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В программе – мультимедийное шоу с участием местного симфонического оркестра, запуск тематического поезда в метро, книжные пространства с изданиями об истории и культуре российской столицы, а также "Московское чаепитие".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.