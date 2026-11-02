Представители разных народов признались Москве в любви на родных языках

Представители разных народов признались Москве в любви на своих родных языках. Участники открытия Международной недели подчеркнули, что единство и взаимная поддержка помогают сохранять общие ценности и вместе преодолевать любые трудности. Среди них были гости из Удмуртии и Бурятии.

Мероприятия Международной недели пройдут на нескольких площадках столицы. В их числе Центр международной торговли, Национальный центр "Россия" и киностудия Горького.

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