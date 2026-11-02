Социальные учреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

В День народного единства, 4 ноября, социальные учреждения Москвы перейдут на особый режим работы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, детские – с 09:00 до 15:00. Молочные кухни и круглосуточные травмпункты продолжат работать в обычном режиме.

Центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", семейные центры, реабилитационные учреждения и организации проекта "Московское долголетие" 4 ноября будут закрыты.

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