В столице прошла акция "Московский донор"

В Городском центре профессионального и карьерного развития в столице провели акцию "Московский донор". Участники могли сдать кровь, вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и посетить мастер-класс по оказанию первой помощи.

Проект появился по инициативе студентов, которые объединили отдельные мероприятия в одну акцию. По словам директора Московского агентства реализации общественных проектов Павла Ермальчука, в акциях уже приняли участие почти 2 тысячи человек.

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