Сергей Собянин сообщил об открытии завода инновационной спецтехники

В "Технополисе "Москва" открыли производство коммунальной техники на электрической тяге, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Это первое в России подобное предприятие с уровнем локализации свыше 90%.

Основной продукцией станут подметально-вакуумные машины. Они подходят для уборки улиц и парков, а благодаря низкому уровню шума могут работать рядом с жилыми домами даже ночью. В год планируют выпускать более 300 таких машин.

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