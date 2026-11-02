ЦОДД призвал водителей Москвы сменить летнюю резину на зимнюю

Столичных водителей призвали сменить летние шины на зимние из-за ожидаемого снижения среднесуточной температуры. На этой неделе возможны заморозки и мокрый снег, из-за которого дороги могут стать скользкими.

По словам ведущего специалиста ситуационного центра ЦОДД Ксении Долговой, на холоде летние шины становятся жестче, сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь увеличивается.

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