02 ноября, 12:15Транспорт
ЦОДД призвал водителей Москвы сменить летнюю резину на зимнюю
Столичных водителей призвали сменить летние шины на зимние из-за ожидаемого снижения среднесуточной температуры. На этой неделе возможны заморозки и мокрый снег, из-за которого дороги могут стать скользкими.
По словам ведущего специалиста ситуационного центра ЦОДД Ксении Долговой, на холоде летние шины становятся жестче, сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь увеличивается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.