Массовый сбой у провайдера Beget затронул российские сайты и серверы

Масштабный сбой произошел в работе российских сайтов и виртуальных серверов из-за технических проблем у хостинг-провайдера Beget. За сутки сервис мониторинга сбоев получил около 7,5 тысячи жалоб.

В компании подтвердили неполадки и сообщили, что проводят восстановительные работы. Проблемы затронули не только сайты клиентов Beget, но и сторонние сервисы, использующие инфраструктуру провайдера.

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