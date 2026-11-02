Интенсивность движения на дорогах в Москве 2 ноября составила 3 балла

В понедельник, 2 ноября, интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе, а также на проспекте Мира в сторону центра. Днем локальные затруднения возможны на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города, в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.