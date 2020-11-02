Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Электробусы в этом году вышли на маршруты в 100 районах Москвы. Впервые запустили экологичный транспорт в ЗелАО, а также в Бирюлеве Западном и Новопеределкине. С начала года на электробусах совершено 310 миллионов поездок, что на 30% больше, чем в прошлом году.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать сервис городского проката. Он уже стал полноценной частью транспортной системы столицы. В этом сезоне пользователи "Велобайка" совершили более 5,5 миллиона поездок. Самым популярным округом стал ЦАО – его жители чаще всего берут велосипеды и электроскутеры", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 21 ноября на Центральном проспекте и Солнечной аллее обустроят новую выделенную полосу длиной 2 километра. Поездки жителей до станции МЦД, учебных и социальных заведений станут быстрее и комфортнее.