Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В течение 3 лет в городе возведут 23 станции, больше 50 километров линий и 3 электродепо. К 2029 году протяженность линий метро вырастет в 2 раза по сравнению с 2011 годом. Строятся 3 ветки, возводятся новые станции и на действующих линиях – Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской.

"Сотрудничество города и инвесторов становится драйвером развития спортивной инфраструктуры Москвы. Из 49 спортивных объектов, которые появятся в столице с 2027 по 2029 год включительно, 41 возведут на средства частных инвесторов. Среди новых зданий и сооружений – ледовые арены, бассейны и многофункциональные комплексы. Их построят в 9 столичных округах. Наибольшее количество расположится в СЗАО – 13 объектов, 10 – в ТиНАО. Благодаря этому горожане получат новые современные точки для занятий спортом", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В строящемся здании Большого Московского цирка применят уникальные технологии – возведут трансформируемую арену. Поднимать декорации будут с помощью центральной подъемно-опускной платформы с секционными площадками под сценой.