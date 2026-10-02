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02 октября, 14:20

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Международная выставка "Искусство куклы" собрала работы более 1 000 мастеров

Международная выставка "Искусство куклы" собрала работы более 1 000 мастеров

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От миниатюрных мишек Тедди до огромных кукольных домов: в Гостином Дворе открылась 17-я международная выставка "Искусство куклы". Свои работы в столицу привезли более 1 000 мастеров из 80 российских городов и 9 стран. Многие экспонаты уникальны и существуют в единственном экземпляре.

Выставку разделили на тематические проекты. Гости могут увидеть фарфоровых и деревянных кукол, советские игрушки, дизайнерские елочные украшения, работы по мотивам "Алисы в Стране чудес" и многое другое.

Одна из сенсаций экспозиции – антикварные куклы-автоматоны в человеческий рост. Механические фигуры могут танцевать, писать, говорить и крутить колесо.

Кто и как создает коллекционных кукол? Какие из них считаются произведениями искусства и сколько они могут стоить? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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