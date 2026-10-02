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02 октября, 07:00

Спорт

Тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо встретился с поклонниками команды в баре

Тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо встретился с поклонниками команды в баре

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Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо встретился с поклонниками команды в баре, сообщается в телеграм-канале клуба. В неформальной обстановке они поговорили о футболе, ожиданиях на сезон и планах команды. В конце встречи Карседо вместе с болельщиками спел неофициальный гимн "Спартака" – песню певицы МакSим "Знаешь ли ты".

Тренер возглавил "Спартак" в январе. Под его руководством команда завоевала Кубок России, а в чемпионате страны стала четвертой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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