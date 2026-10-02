Больничные и декретные выплаты вырастут в России с 2027 года. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета, который увеличивает максимальные размеры пособий.

Декретные при отпуске на 140 дней составят более 1,1 миллиона рублей. Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей вырастет до 95,5 тысячи в месяц. Больничные при стаже от 8 лет поднимутся почти до 239 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.