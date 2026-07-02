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Новости

02 июля, 16:00

События

Фестиваль гостеприимства "Дружба народов" открылся на ВДНХ

Фестиваль гостеприимства "Дружба народов" открылся на ВДНХ

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В Москве открылся фестиваль гостеприимства "Дружба народов", отражающий многообразие регионов России и стран СНГ. С 2 по 5 июля для гостей запланировали национальные праздники, выступления, тематические зоны, маркеты, показ мод, гастрономические открытия и специальную программу для детей.

Одним из самых ярких событий станет концерт на главной сцене, который посвящен 35-летию создания Содружества Независимых Государств.

С организаторами, гостями и участниками пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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