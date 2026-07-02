Самозанятые в России с 1 июля смогут выйти на оплачиваемый больничный​. Выплаты начнутся с августа.

Дело в том, что Соцфонд перечисляет деньги через 6 месяцев после начала уплаты добровольных взносов. Размер зависит от стажа и выбранной страховой базы – 35 или 50 тысяч рублей. Важно помнить, что программа покрывает только дни болезни, декретные выплаты сюда не входят.

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