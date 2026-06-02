Москвичи примут решение о восстановлении скульптур на крыше дома на Тверской улице

В Москве запущено голосование о возвращении скульптур советских семей на крышу дома № 4 на Тверской улице. Это здание напротив Центрального телеграфа знают все москвичи. Через длинную сталинку с огромной аркой можно пройти в Георгиевский переулок.

Парные пятиметровые фигуры стояли на доме до конца 70-х годов. Их убрали, поскольку они начали разрушаться. Теперь участники проекта "Активный гражданин" могут высказать свое мнение. Вариантов три: вернуть исторические скульптуры, не возвращать их или оставить решение специалистам.

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