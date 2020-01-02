Экскурсии о зимовке экзотических животных пройдут в Московском зоопарке

В дни новогодних каникул москвичи и гости города смогут узнать о том, как проводят зимовку экзотические животные. Экскурсии "Даже страус и енот отмечают Новый год" пройдут в Московском зоопарке.

Прийти на экскурсии можно 3, 6 и 8 января в 13:30, а также 5 и 7 января – в 11:30.

Посетители заглянут в гости к тропическим птицам и индийским слонам, увидят больших панд. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.