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Новости

01 ноября 2020, 06:30

Город

Массовых мероприятий 4 ноября в Москве не будет

Массовых мероприятий 4 ноября в Москве не будет

Все парковки в День народного единства будут бесплатными

Дороги и тротуары столицы промоют с шампунем

В России запретили курить кальяны в общественных местах

В столице закроются три ресторана сети Novikov Group

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В Москве отменили массовые мероприятия 4 ноября

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Массовых мероприятий 4 ноября в Москве и марша в честь исторического парада на Красной площади 7-го ноября в этом году не будет.

Все отменили из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

По прогнозам врачей, ежедневный прирост случаев коронавируса пойдет на спад не раньше середины ноября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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