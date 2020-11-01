Массовых мероприятий 4 ноября в Москве не будет

Массовых мероприятий 4 ноября в Москве и марша в честь исторического парада на Красной площади 7-го ноября в этом году не будет.

Все отменили из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

По прогнозам врачей, ежедневный прирост случаев коронавируса пойдет на спад не раньше середины ноября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

