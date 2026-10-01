Отопительный сезон в Москве стартует 1 октября

В Москве 1 октября начинается новый отопительный сезон. Подача тепла будет проходить поэтапно и займет несколько дней.

В первую очередь тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы. Затем отопление включат в жилых домах, офисах, а также на предприятиях торговли и промышленности.

Всего к новому отопительному сезону подготовили более 74 тысяч объектов, почти половина из них – многоквартирные дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.