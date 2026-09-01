Эксперт оценил влияние бензина более низкого класса на автомобили

Более низкий экологический класс бензина не всегда негативно сказывается на состоянии автомобиля, считает заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

Он отметил, что 10–15 лет назад автомобилисты массово использовали топливо стандарта "Евро-3". По словам эксперта, конструкция двигателей и материалы, из которых они изготовлены, не менялись вслед за повышением экологического класса топлива.

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