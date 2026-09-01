01 сентября, 13:15Транспорт
Эксперт оценил влияние бензина более низкого класса на автомобили
Более низкий экологический класс бензина не всегда негативно сказывается на состоянии автомобиля, считает заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.
Он отметил, что 10–15 лет назад автомобилисты массово использовали топливо стандарта "Евро-3". По словам эксперта, конструкция двигателей и материалы, из которых они изготовлены, не менялись вслед за повышением экологического класса топлива.
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