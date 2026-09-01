Московскому электробусу исполнилось 8 лет. За последние полгода в городе запустили 32 новых маршрута электробусов. Всего в Москве работает более 3 тысяч таких машин, и столица занимает первое место в Европе по их количеству.

По данным "Мосгортранса", замена одного автобуса на электробус позволяет сокращать выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. С 2018 по 2025 год благодаря развитию экологичного транспорта удалось избежать выбросов около 1 300 тонн загрязняющих веществ.

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