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01 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 сентября

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Наиболее плотное движение утром 1 сентября наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра Москвы, а также на МКАД в районе 4-го километра в обоих направлениях. Интенсивность движения составляет 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером заторы могут произойти по направлению в область на радиальных трассах. Ситуацию могут осложнить строительные работы на 2-м Волоколамском путепроводе и шоссе Энтузиастов, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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