Климатологи спрогнозировали пик Эль-Ниньо в декабре

Метеоявление Эль-Ниньо достигнет пика в декабре, а к февралю 2027 года начнет ослабевать. Такой прогноз дают климатологи.

Эль-Ниньо – это природный феномен, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится заметно теплее, чем обычно. Изменение температуры океана влияет на погоду во всем мире: в одних регионах повышается вероятность засухи, а в других – сильных осадков и высокой влажности.

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