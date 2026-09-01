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01 сентября, 06:45

Общество

Климатологи спрогнозировали пик Эль-Ниньо в декабре

Климатологи спрогнозировали пик Эль-Ниньо в декабре

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Метеоявление Эль-Ниньо достигнет пика в декабре, а к февралю 2027 года начнет ослабевать. Такой прогноз дают климатологи.

Эль-Ниньо – это природный феномен, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится заметно теплее, чем обычно. Изменение температуры океана влияет на погоду во всем мире: в одних регионах повышается вероятность засухи, а в других – сильных осадков и высокой влажности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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