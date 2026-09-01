Россияне могут получить налоговый вычет за платные кружки, которые посещают их дети

Россияне могут получить налоговый вычет за платные кружки и секции, которые посещают их дети. То же самое касается дополнительных занятий в детском саду. Об этом рассказали в Госдуме.

Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, – 110 тысяч рублей в год. Вернуть можно чуть больше 14 тысяч. Вычет можно оформить за 3 предыдущих года.

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