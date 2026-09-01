В "Лужниках" пройдут обзорные экскурсии для жителей и гостей Москвы

Для москвичей подготовили разнообразную программу на 1 сентября. Окунуться в мир футбола можно во время обзорной экскурсии по спортивной арене "Лужники". Гости смогут побывать в самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны болельщикам во время матчей.

Кроме того, в Театральном доме "Аполлинария" пройдет спектакль "Петсон и Финдус" по серии книг шведского детского писателя. В Театре имени Маяковского покажут спектакль "Восточный экспресс". Воссозданные интерьеры перенесут зрителей в атмосферу 1930-х годов.

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