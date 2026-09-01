На АЗС в России разрешили продавать бензин и дизель пониженного экологического класса

На российских автозаправках с 1 сентября разрешили продавать бензин и дизельное топливо пониженного экологического класса. Раньше такое топливо поставлялось нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам и почти не попадало в розницу.

До 30 июня 2027 года топливо можно будет купить на любых АЗС на общих условиях. Как сообщили в Минэнерго, мера эта временная. Она нужна, чтобы привести розничные требования в соответствие с уже принятыми решениями о допуске топлива разных классов на рынок.

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