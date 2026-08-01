Россиянам рассказали о вступающих в силу с 1 августа новых законах

С 1 августа в России вступает в силу ряд законодательных изменений. Главное нововведение коснется самозанятых, которые теперь смогут получать пособия по временной нетрудоспособности в рамках добровольного социального страхования.

Кроме того, Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает пенсии работающим пенсионерам с учетом коэффициентов за прошлый год.

Изменения коснутся и ЖКУ. Плата за содержание общего имущества и текущий ремонт теперь будет указываться в разных строках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.