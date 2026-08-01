01 августа, 09:15Транспорт
Проезд по Садовому кольцу ограничичат из-за велогонки и велофестиваля 1 августа
Проезд по Садовому кольцу и ряду прилегающих улиц ограничат 1 августа из-за проведения велогонки и велофестиваля. Перекрытия начнут действовать с 15:00.
Ограничения затронут также Зубовскую улицу, проезд Девичьего Поля и участок Большой Пироговской улицы. На время перекрытий будет временно недоступен подъезд к ряду объектов в центре столицы, в том числе к парку Горького, "Музеону", Курскому и Павелецкому вокзалам. Кроме того, на указанных участках запретят парковку.
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