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Новости

01 июля, 23:00

Туризм

В РСТ заявили о риске разрыва дипотношений из-за визовых ограничений

В РСТ заявили о риске разрыва дипотношений из-за визовых ограничений

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Россиянам напомнили о правилах путешествий с питомцем

Полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может привести к разрыву дипломатических отношений между Россией и странами ЕС. Таким мнением поделился эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

По его словам, речь идет не только о туристической, но и о геополитической составляющей, поэтому ряд европейских стран не пойдут на столь радикальные меры.

Эксперт также отметил, что страны ЕС заинтересованы в российских туристах, поскольку они остаются одними из самых платежеспособных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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