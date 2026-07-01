В РСТ заявили о риске разрыва дипотношений из-за визовых ограничений

Полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может привести к разрыву дипломатических отношений между Россией и странами ЕС. Таким мнением поделился эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

По его словам, речь идет не только о туристической, но и о геополитической составляющей, поэтому ряд европейских стран не пойдут на столь радикальные меры.

Эксперт также отметил, что страны ЕС заинтересованы в российских туристах, поскольку они остаются одними из самых платежеспособных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.