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01 июля, 09:15

Общество

Открытые водоемы могут представлять опасность для здоровья

Открытые водоемы могут представлять опасность для здоровья

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Открытые водоемы в жаркую погоду могут представлять опасность для здоровья. В воде могут находиться бактерии, вирусы и паразиты, которые вызывают кишечные инфекции, вирусные заболевания и аллергические реакции.

Специалисты предупреждают, что риск заражения выше в небольших стоячих водоемах, местах скопления водоплавающих птиц, рядом с ливневыми стоками, выпасом скота и большим количеством отдыхающих. Определить качество воды по внешнему виду невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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