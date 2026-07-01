Открытые водоемы могут представлять опасность для здоровья

Открытые водоемы в жаркую погоду могут представлять опасность для здоровья. В воде могут находиться бактерии, вирусы и паразиты, которые вызывают кишечные инфекции, вирусные заболевания и аллергические реакции.

Специалисты предупреждают, что риск заражения выше в небольших стоячих водоемах, местах скопления водоплавающих птиц, рядом с ливневыми стоками, выпасом скота и большим количеством отдыхающих. Определить качество воды по внешнему виду невозможно.

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