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01 июля, 07:15

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Московские спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

Московские спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

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"Московский патруль": спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

Из-за жары московские спасатели усилили патрулирование водоемов. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и городские пруды.

Численность сотрудников спасательной службы увеличена до 120 человек. Они обеспечивают безопасность отдыхающих в зонах для купания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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