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01 апреля 2022, 18:35

экономика

Госдеп оценил дефицит на рынке нефти в 2 млн баррелей в сутки

Госдеп оценил дефицит на рынке нефти в 2 млн баррелей в сутки

Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

ЦБ РФ повысил курс доллара на 2–4 апреля до 83,43 рубля

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В Минпромторге сообщили о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах РФ

Курс доллара на выходные и понедельник составил 83,43 рубля

В России легализовали параллельный импорт для некоторых товаров

ФНС предложила ввести мораторий до конца года на штрафы за невыдачу бумажного чека

Росздравнадзор отметил снижение ажиотажного спроса на лекарства

Доллар установился на уровне 83,37 рубля

Дефицит на рынке нефти составляет около двух миллионов баррелей в сутки, заявили в Госдепартаменте США. Старший советник ведомства по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что освобождение американских нефтяных резервов уже оказывает положительное влияние.

Также стало известно, что поставки шампанского из Франции в Россию остановлены.

В свою очередь, ЦБ РФ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым контрактам.

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