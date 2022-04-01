Госдеп оценил дефицит на рынке нефти в 2 млн баррелей в сутки

Дефицит на рынке нефти составляет около двух миллионов баррелей в сутки, заявили в Госдепартаменте США. Старший советник ведомства по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что освобождение американских нефтяных резервов уже оказывает положительное влияние.

Также стало известно, что поставки шампанского из Франции в Россию остановлены.

В свою очередь, ЦБ РФ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым контрактам.