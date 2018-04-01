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01 апреля 2018, 09:15

Город

Рядом со станцией "Лосиноостровская" начали сносить торговые точки

Рядом со станцией "Лосиноостровская" начали сносить торговые точки

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Рядом с железнодорожной станцией "Лосиноостровская" начали сносить торговые точки. Павильоны, занимающие больше трех тысяч квадратных метров рядом с железнодорожной платформой, признаны самостроем. После того, как рабочие расчистят площадь, там начнется масштабная реконструкция. Станцию превратят в крупный транспортно-пересадочный узел. На месте ларьков будет построен трехэтажный центр с кафе, магазинами и кассами пригородных поездов, а пространство рядом с ними обустроят для прогулок и ярмарок выходного дня.
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