Рядом со станцией "Лосиноостровская" начали сносить торговые точки

Рядом с железнодорожной станцией "Лосиноостровская" начали сносить торговые точки. Павильоны, занимающие больше трех тысяч квадратных метров рядом с железнодорожной платформой, признаны самостроем. После того, как рабочие расчистят площадь, там начнется масштабная реконструкция. Станцию превратят в крупный транспортно-пересадочный узел. На месте ларьков будет построен трехэтажный центр с кафе, магазинами и кассами пригородных поездов, а пространство рядом с ними обустроят для прогулок и ярмарок выходного дня.