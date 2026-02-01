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01 февраля, 21:15

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Новости Москвы: жители столицы могут купить со скидкой продукты на ярмарках

Новости Москвы: жители столицы могут купить со скидкой продукты на ярмарках

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Посетители столичных ярмарок могут купить со скидкой фермерские продукты. Например, в Куркине специальные предложения действуют для педагогов и медработников. Ярмарка на Профсоюзной улице предлагает акции на мясо, сливочное масло, творог, чернослив и курагу.

Город одобрил установку еще 49 зарядных станций для электроавтомобилей. Они появятся на юге, востоке, западе и юго-востоке Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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