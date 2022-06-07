Собянин утвердил проект строительства путепровода через МЦД-2 на севере Москвы

Районы Аэропорт, Коптево и Тимирязевский на севере Москвы соединят путепровод и переход через пути второго Московского центрального диаметра. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Автомобильный мост пройдет над путями и соединит улицы Приорова и 8 Марта. По новому пешеходному переходу от улицы Академика Ильюшина можно будет быстро добраться до Тимирязевского парка и станции Гражданская D2.

Кроме того, у улиц Приорова и 8 Марта появятся новые участки. Также обновят 2-й Амбулаторный и Большой Коптевский проезды. Там установят современные остановки и сделают пешеходные переходы, а на пересечении 8 Марта и Черняховского будет конечная для маршрутов пассажирского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.