Сайт российского магазина приложений NashStore подвергся хакерской атаке

Российский магазин приложений NashStore 16 мая стал доступен для покупателей. Однако подвергся хакерской атаке.

Московские застройщики получили поддержку от города в размере более девяти миллиардов рублей, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Загруженность глэмпингов, кемпингов и санаториев в Подмосковье на майских праздниках и после превысила 90%. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.