В Москве после перепроверки данных граждан были отозваны повестки

В Москве дополнительно проверили повестки по частичной мобилизации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сотрудники военкоматов уточнили учетные данные из-за жалоб и разослали извещения об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных сведений. Кроме того, в военкоматах создали специальные группы по рассмотрению жалоб по вопросам призыва. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.