Путин провел заседание оргкомитета "Победа"

Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Российского организационного комитета "Победа". Тема встречи – поддержка воинских захоронений и мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Также в ходе заседания обсудили заявки городов новых регионов на присвоение почетных званий "Город воинской славы", "Город трудовой доблести". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.