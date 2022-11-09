Новости часа: объем мирового рынка вакцин вырос в 3,5 раза на фоне пандемии коронавируса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем мирового рынка вакцин в 2021 году на фоне пандемии вырос в 3,5 раза, а именно до 141 миллиарда долларов. Об этом сообщила ВОЗ.

Росавиация планирует проверить почти 600 Boeing и Airbus до конца декабря. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Число беженцев в мире достигло максимума со времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в ООН.