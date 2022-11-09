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Новости

09 ноября, 18:30

Общество

Новости часа: объем мирового рынка вакцин вырос в 3,5 раза на фоне пандемии коронавируса

Новости часа: объем мирового рынка вакцин вырос в 3,5 раза на фоне пандемии коронавируса

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем мирового рынка вакцин в 2021 году на фоне пандемии вырос в 3,5 раза, а именно до 141 миллиарда долларов. Об этом сообщила ВОЗ.

Росавиация планирует проверить почти 600 Boeing и Airbus до конца декабря. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Число беженцев в мире достигло максимума со времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в ООН.

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