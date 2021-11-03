В Узбекистане уволили главу надзорного ведомства, приказавшего отключить все соцсети

В Узбекистане сегодня отключили все популярные соцсети и мессенджеры. В стране перестали работать Telegram, Facebook, Одноклассники и даже YouTube. В Узкомнадзоре заявили, что это было сделано из-за нарушения закона о персональных данных.

Однако за это решение глава ведомства Голибшер Зияев поплатился должностью. Премьер- министр страны объявил о его немедленной отставке. А еще пояснил, что блокировка не была согласована с властями. По факту отключения соцсетей будет проведено специальное расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

