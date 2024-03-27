"Мой район": программа "Сделано в Москве". Район Раменки

Программа "Сделано в Москве" призвана познакомить жителей столицы с продукцией, которую выпускают локальные производители. Ведь изделия и вещи нередко производятся на соседних улицах, при этом чаще всего они не уступают по качеству зарубежным.

Участники программы получают возможность бесплатно размещать товары на платформе и рассказывать о своей продукции в наружной рекламе, на интернет-площадках и в средствах массовой информации. Подробнее – в программе "Мой район".