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27 марта, 19:15

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"Мой район": программа "Сделано в Москве". Район Раменки

"Мой район": программа "Сделано в Москве". Район Раменки

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Программа "Сделано в Москве" призвана познакомить жителей столицы с продукцией, которую выпускают локальные производители. Ведь изделия и вещи нередко производятся на соседних улицах, при этом чаще всего они не уступают по качеству зарубежным.

Участники программы получают возможность бесплатно размещать товары на платформе и рассказывать о своей продукции в наружной рекламе, на интернет-площадках и в средствах массовой информации. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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