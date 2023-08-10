"Мой район": импортозамещение. Хамовники

В студии программы ведущие обсудят импортозамещение в легкой промышленности с Ольгой Бояриновой – модельером, основателем бренда одежды из экоматериалов, Михаилом Купавцевым – основателем компании по производству тканей, Ольгой Долгополовой – дизайнером и совладельцем бренда шляп и головных уборов, Галиной Волковой – генеральным директором компании по производству ортопедической обуви.

Кроме того, замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов расскажет про льготы и помощь московским производителям. Об этом – в программе "Мой район".