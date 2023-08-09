"Мой район": усадьба за рубль. Тверской район

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" действует в Москве с 2012 года. Изначально по ней инвесторы получили возможность арендовать на специализированных торгах объекты культурного наследия на 49 лет. При этом они обязуются восстановить сооружения в определенный срок.

После завершения реставрационных работ можно перейти на льготную арендную ставку. В 2013 году программу дополнили арендой помещений под открытие учреждений образования, не имеющих статус объекта культурного наследия.

Как реставрируют охраняемые объекты и как их осваивает столичный бизнес? Сколько дошкольных учебных заведений включены в программу и что нужно, чтобы на 49 лет стать практически хозяином старинного особняка? Подробнее – в программе "Мой район".