"Мой район": "Московское долголетие". Спортивный марафон. Марьино

В студии программы речь пойдет про спортивные кружки проекта "Московское долголетие" и о людях, которые, взрослея и пересекая рубеж 55 лет, не боятся вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Футболисты из команды "Московского долголетия" Елена Кротова и Роман Молчанов расскажут про турнир по футболу в рамках фестиваля спорта "Игры долголетия – 2023" и свою игру со звездной командой "Старко". Про настольный теннис "долголетов" расскажет Наталья Дронова, а про шахматные кружки и турниры — Нина Чекушина. А заслуженный артист РФ Владимир Стержаков поделится своими советами о пользе спорта. Подробнее – в программе "Мой район".