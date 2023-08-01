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Спорт

"Мой район": "Московское долголетие". Спортивный марафон. Марьино

"Мой район": "Московское долголетие". Спортивный марафон. Марьино

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В студии программы речь пойдет про спортивные кружки проекта "Московское долголетие" и о людях, которые, взрослея и пересекая рубеж 55 лет, не боятся вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Футболисты из команды "Московского долголетия" Елена Кротова и Роман Молчанов расскажут про турнир по футболу в рамках фестиваля спорта "Игры долголетия – 2023" и свою игру со звездной командой "Старко". Про настольный теннис "долголетов" расскажет Наталья Дронова, а про шахматные кружки и турниры — Нина Чекушина. А заслуженный артист РФ Владимир Стержаков поделится своими советами о пользе спорта. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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