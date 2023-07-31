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31 июля, 17:45

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"Мой район": развитие новых территорий Москвы. ТиНАО

"Мой район": развитие новых территорий Москвы. ТиНАО

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11 лет назад столица стала больше в 2,5 раза – к мегаполису присоединили территорию общей площадью 1,5 тысячи квадратных километров. Создать за несколько лет новые столичные округа – задача грандиозная, но пример ТиНАО доказал, что это возможно.

На присоединенных территориях уже доступны привычные для москвичей сервисы и все составляющие комфортной городской среды: современные ЖК, школы и поликлиники, офисы и предприятия, парки, музеи, транспортная сеть. При этом округа обладают колоссальным потенциалом для будущего развития.

Как оценивают изменения сами горожане и почему стоит посетить ТиНАО? Об этом – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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