"Мой район": развитие новых территорий Москвы. ТиНАО

11 лет назад столица стала больше в 2,5 раза – к мегаполису присоединили территорию общей площадью 1,5 тысячи квадратных километров. Создать за несколько лет новые столичные округа – задача грандиозная, но пример ТиНАО доказал, что это возможно.

На присоединенных территориях уже доступны привычные для москвичей сервисы и все составляющие комфортной городской среды: современные ЖК, школы и поликлиники, офисы и предприятия, парки, музеи, транспортная сеть. При этом округа обладают колоссальным потенциалом для будущего развития.

Как оценивают изменения сами горожане и почему стоит посетить ТиНАО? Об этом – в программе "Мой район".