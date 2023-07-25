"Мой район": проект "Уличный артист в парках". Якиманка

В программе "Мой район" речь пойдет о проекте "Уличный артист в парках". Теперь музыканты, артисты, актеры, мимы, художники и танцоры смогут выступать не только на улицах столицы, но и в главных парках Москвы.

В студии – победительницы конкурса Ольга Воронова и Катя Рикеда, член жюри проекта Елена Гришина, музыкальный критик Илья Легостаев, народный артист РФ Игорь Скляр, а также заместитель директора Московского продюсерского центра Никита Беляков.



