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Культура

"Мой район": проект "Уличный артист в парках". Якиманка

"Мой район": проект "Уличный артист в парках". Якиманка

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В программе "Мой район" речь пойдет о проекте "Уличный артист в парках". Теперь музыканты, артисты, актеры, мимы, художники и танцоры смогут выступать не только на улицах столицы, но и в главных парках Москвы.

В студии – победительницы конкурса Ольга Воронова и Катя Рикеда, член жюри проекта Елена Гришина, музыкальный критик Илья Легостаев, народный артист РФ Игорь Скляр, а также заместитель директора Московского продюсерского центра Никита Беляков.

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Сюжет: "Мой район"
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