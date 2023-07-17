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17:30

Город

"Мой район": уличное освещение. Таганский район

"Мой район": уличное освещение. Таганский район

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 54 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Мой район. Обратная связь": исторический дом отреставрируют на Каланчевской улице

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"Мой район. Обратная связь": дом в 1-м Краснокурсантском проезде отремонтируют в столице

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": движение затруднено на Волоколамском шоссе

Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, а за последние несколько лет город занимает лидирующее место по всей Европе. Уличное освещение играет важную роль в безопасности горожан, а также создает комфортную среду для жизни и отдыха.

Кто отвечает за каждый уличный фонарь и праздничное световое украшение столицы? Почему профессия светодизайнера становится все популярнее? И как еще 200 лет назад освещали улицы Москвы? Об этом – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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