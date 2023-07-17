"Мой район": уличное освещение. Таганский район

Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, а за последние несколько лет город занимает лидирующее место по всей Европе. Уличное освещение играет важную роль в безопасности горожан, а также создает комфортную среду для жизни и отдыха.

Кто отвечает за каждый уличный фонарь и праздничное световое украшение столицы? Почему профессия светодизайнера становится все популярнее? И как еще 200 лет назад освещали улицы Москвы? Об этом – в программе "Мой район".