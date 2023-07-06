06 июля, 17:30Город
"Мой район": экоинициативы. Теплый Стан
С мая по середину июня в Москве проходила ежегодная эколого-просветительская акция "Сделай сортировку привычкой!". Она направлена на привлечение внимания москвичей к темам бережного отношения к природным ресурсам и раздельного сбора отходов. В рамках акции по городу курсировали мобильные пункты со специальными баками, куда горожане могли сдать раздельно накопленные отходы.
Как проходит эта акция, что можно принести на переработку и как проходит сортировка отходов? Подробнее – в программе "Мой район".
Программа: Мой район