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Новости

06 июля, 17:30

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"Мой район": экоинициативы. Теплый Стан

"Мой район": экоинициативы. Теплый Стан

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С мая по середину июня в Москве проходила ежегодная эколого-просветительская акция "Сделай сортировку привычкой!". Она направлена на привлечение внимания москвичей к темам бережного отношения к природным ресурсам и раздельного сбора отходов. В рамках акции по городу курсировали мобильные пункты со специальными баками, куда горожане могли сдать раздельно накопленные отходы.

Как проходит эта акция, что можно принести на переработку и как проходит сортировка отходов? Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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